«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза

Москва обязательно даст ответ на решение Брюсселя сократить штат российской дипломатической миссии при Евросоюзе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, она назвала этот шаг ЕС дискриминационным и неправомерным.

Мы, конечно, расцениваем данную меру как дискриминационную, это прямое нарушение статьи 7 Венской конвенции о дипломатических сношениях <...> все эти действия не останутся без должной реакции с нашей стороны, — заявила представитель МИД России.

Ранее европейский парламентарий Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что ЕС с самого начала конфликта на Украине даже не пытался установить элементарные контакты с Россией. По его словам, в Европарламенте преобладает отношение к РФ, которое можно охарактеризовать как ненависть. Депутат напомнил, что на экстренной сессии была принята резолюция, объединившая все известные обвинительные позиции стран ЕС в адрес Москвы. Документ, по его оценке, составлен исключительно в агрессивном ключе.

До этого депутат Алексей Чепа заявил, что на фоне недавних задержаний высокопоставленных украинских чиновников, курирующих энергетическую сферу, заявления политиков Евросоюза о полной поддержке Киева и готовности принять его в свои ряды звучат крайне любопытно. Парламентарий предположил, что происходящее может устраивать европейских чиновников, поскольку они сами могут быть вовлечены в преступные схемы.