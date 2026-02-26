Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:08

«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза

Захарова пообещала ответ на сокращение миссии России при ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва обязательно даст ответ на решение Брюсселя сократить штат российской дипломатической миссии при Евросоюзе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, она назвала этот шаг ЕС дискриминационным и неправомерным.

Мы, конечно, расцениваем данную меру как дискриминационную, это прямое нарушение статьи 7 Венской конвенции о дипломатических сношениях <...> все эти действия не останутся без должной реакции с нашей стороны, — заявила представитель МИД России.

Ранее европейский парламентарий Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что ЕС с самого начала конфликта на Украине даже не пытался установить элементарные контакты с Россией. По его словам, в Европарламенте преобладает отношение к РФ, которое можно охарактеризовать как ненависть. Депутат напомнил, что на экстренной сессии была принята резолюция, объединившая все известные обвинительные позиции стран ЕС в адрес Москвы. Документ, по его оценке, составлен исключительно в агрессивном ключе.

До этого депутат Алексей Чепа заявил, что на фоне недавних задержаний высокопоставленных украинских чиновников, курирующих энергетическую сферу, заявления политиков Евросоюза о полной поддержке Киева и готовности принять его в свои ряды звучат крайне любопытно. Парламентарий предположил, что происходящее может устраивать европейских чиновников, поскольку они сами могут быть вовлечены в преступные схемы.

МИД РФ
Мария Захарова
Евросоюз
дипмиссии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти «открыли» небо над Москвой
Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии
В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России
«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России
Гуменник раскрыл планы на выступление в финале Гран-при России
Изнасилованная знакомым 13-летняя девочка стала матерью
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.