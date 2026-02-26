Синоптики раскрыли, на какой ноте закончится зима в Москве Гидрометцентр РФ: в Москве календарная зима завершится небольшим дождем

Последние дни зимы в Москве закончатся дождем при плюсовой температуре воздуха, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Отмечается, что это может вызвать образование гололедицы на дорогах.

Днем 28 февраля ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, а воздух прогреется до плюс 1-3 градусов в столице и до плюс 4 градусов в Подмосковье, — говорится в сообщении.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в начале марта в России ожидается арктическое похолодание. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 8 градусов, а днем будет около нуля. Несмотря на это, уже к середине марта ожидается потепление до 12 градусов, и начнется стремительное таяние снега, которое сменится дождями.

При этом настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта, сообщила ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, существенное количество снега задерживает переход к теплой погоде.