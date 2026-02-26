Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:08

«Едут миллионами»: названа причина распространения эпидемий

Вирусолог Зуев: массовый туризм усугубляет фактор эпидемий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Массовый туризм отягощает течение эпидемий, сообщил aif.ru вирусолог Виктор Зуев. Он напомнил, что во многих странах наблюдаются вспышки опасных заболеваний.

Одним из главных путей завоза заболеваний в Россию является немыслимый туризм. В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например, — отметил врач.

Ранее стало известно, что в Индии умерла 25-летняя медсестра, которая заразилась вирусом Нипах от «нулевого» пациента. Это второй смертельный случай, связанный с данным возбудителем болезни. Уточняется, что девушка находилась в коме почти месяц, у нее развилась легочная инфекция.

До этого врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов указал, что вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга, что может привести к гибели человека. Он пояснил, что до 70% тяжелых пациентов, попадая в стационар, умирают из-за того, что у них развивается энцефалит.

При этом врач Наталья Савицкая сообщила, что хронические неинфекционные заболевания вызывают 70% смертей, из них 40% являются преждевременными. Она отметила, что чаще всего такие заболевания провоцируют вредные привычки.

