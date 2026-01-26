Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней

Хронические неинфекционные заболевания вызывают 70% смертей, из них 40% являются преждевременными, рассказала ИА «Время Н» главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. Она отметила, что чаще всего такие заболевания провоцируют вредные привычки.

Это хронические болезни, не передающиеся от человека к человеку, с медленным прогрессированием. К ним относятся заболевания системы кровообращения (артериальная гипертония, стенокардия, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность, инсульт), хронические болезни дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма, кистозный фиброз, эмфизема, саркоидоз легких, хроническая пневмония), онкология, эндокринные нарушения вроде сахарного диабета и другие, — рассказала Савицкая.

По словам врача, еще одним фактором риска может стать генетическая предрасположенность. Она посоветовала следить за образом жизни и регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее академик РАН Лео Бокерия рассказал, что активное долголетие в наибольшей степени определяется образом жизни. По его словам, генетика тоже имеет значение, но скорее с точки зрения потенциала.