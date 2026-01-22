Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 14:11

Названы два фактора, влияющие на активное долголетие

Академик РАН Бокерия: на активное долголетие влияют образ жизни и генетика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Активное долголетие в наибольшей степени определяется образом жизни, заявил NEWS.ru президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, генетика тоже имеет значение, но скорее, с точки зрения потенциала.

Генетика важна, но она задает лишь потенциал, тогда как реальный срок и качество активной жизни формируются ежедневными привычками. Двигательная активность, питание, режим сна, отказ от вредных привычек и умение управлять стрессом оказывают решающее влияние. Место жительства также играет роль — прежде всего через доступность среды для движения, чистоту воздуха и воды, социальную инфраструктуру, — объяснил он.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025–2030 годы. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

Просвещение будет проходить в специальных форматах: в школах пациентов с хроническими заболеваниями, школах активного долголетия и пожилого пациента. Координацию и реализацию плана возложили на региональные власти и Союз пенсионеров России, которые должны ежегодно отчитываться перед Минтрудом.

