В России займутся медицинской грамотностью пенсионеров В России утвердили план по повышению медицинской грамотности пенсионеров

Правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025-2030 годы, сообщает ТАСС. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

Просвещение будет проходить в специальных форматах: в школах пациентов с хроническими заболеваниями, школах активного долголетия и пожилого пациента. Координацию и реализацию плана возложили на региональные власти и «Союз пенсионеров России», которые должны ежегодно отчитываться перед Минтрудом.

Отдельным пунктом плана стала рекламная кампания, которую Минтруд совместно с «Институтом развития Интернета» проведет в 2026 году. Ее цель — сформировать у старшего поколения позитивное представление о здоровом и активном образе жизни. Аналогичную просветительскую работу с привлечением НКО регионы будут вести на протяжении всех шести лет действия программы.

Ранее сообщалось, что власти России намерены запустить регулярный мониторинг положения граждан пенсионного возраста. Согласно официальному плану мероприятий, профильные ведомства займутся подготовкой специализированного аналитического отчета, посвященного социально-экономическим условиям жизни старшего поколения.