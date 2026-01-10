Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:42

В России займутся медицинской грамотностью пенсионеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025-2030 годы, сообщает ТАСС. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

Просвещение будет проходить в специальных форматах: в школах пациентов с хроническими заболеваниями, школах активного долголетия и пожилого пациента. Координацию и реализацию плана возложили на региональные власти и «Союз пенсионеров России», которые должны ежегодно отчитываться перед Минтрудом.

Отдельным пунктом плана стала рекламная кампания, которую Минтруд совместно с «Институтом развития Интернета» проведет в 2026 году. Ее цель — сформировать у старшего поколения позитивное представление о здоровом и активном образе жизни. Аналогичную просветительскую работу с привлечением НКО регионы будут вести на протяжении всех шести лет действия программы.

Ранее сообщалось, что власти России намерены запустить регулярный мониторинг положения граждан пенсионного возраста. Согласно официальному плану мероприятий, профильные ведомства займутся подготовкой специализированного аналитического отчета, посвященного социально-экономическим условиям жизни старшего поколения.

пенсионеры
грамотность
медицина
Россия
ЗОЖ
