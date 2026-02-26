Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 04:20

Нутрициолог назвала идеальное мясо для ЗОЖников

Нутрициолог Гусакова: индейка является идеальным мясом при ЗОЖ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мясо индейки является лучшим выбором для людей, ведущих здоровый образ жизни, так как этот продукт отличается высокой усвояемостью и уникальным составом аминокислот, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, по содержанию полезных веществ это мясо можно сравнить с природным мультивитаминным комплексом.

Индейка — отличный вариант для сторонников ЗОЖ. Это альтернатива более жирным видам мяса. Индейка — это не просто белок, а настоящий природный мультивитаминный комплекс. Она содержит все незаменимые аминокислоты. Усвояемость белка из этой птицы достигает 95%, что выше, чем у курицы и говядины. Индейка богата триптофаном, эта аминокислота предшественник серотонина и мелатонина. Поэтому ужин с ней помогает успокоиться и легче заснуть. В индейке содержатся витамины группы B, которые отвечают за метаболизм и работу нервной системы, а также селен и цинк, поддерживающие иммунитет и мужское здоровье, — пояснила Гусакова.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что, включив в рацион продукты, богатые белком, можно похудеть к лету. Специалист подчеркнула, что нежирная рыба, курица, индейка, яйца и творог помогут сохранять чувство сытости. Кроме того, по ее словам, в рацион стоит добавить больше фруктов, овощей и листовой зелени.

