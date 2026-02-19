Диетолог дала советы, как привести себя в форму к лету

Диетолог дала советы, как привести себя в форму к лету Диетолог Редина: белковые продукты в рационе помогут похудеть

Чтобы похудеть к лету, стоит включить в рацион продукты, богатые белком, посоветовала диетолог Ольга Редина. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что нежирная рыба, курица, индейка, яйца и творог помогут сохранять чувство сытости.

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому не хочется постоянно перекусывать. Белковые продукты требуют больше энергии на переваривание, организм тратит больше калорий. Кроме того, достаточное количество белка помогает сохранить мышечную массу во время похудения, а именно мышцы отвечают за активный обмен веществ, — пояснила диетолог.

Кроме того, в рацион стоит добавить больше фруктов, овощей и листовой зелени. Как отметила Редина, овощной салат даст объем, но при этом содержит минимум калорий. Фрукты тем временем уменьшат тягу к сладкому.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина предостерегла женщин от использования чужих методик похудения из блогов. Она отметила, что такие программы не учитывают индивидуальные особенности: уровень подготовки, здоровье, фазу цикла, стресс и качество сна.