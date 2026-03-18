Без муки и сахара: самое быстрое в мире пирожное — ем весной и худею вкусно

Когда хочется сладкого, но без лишнего — этот десерт в микроволновке спасает. Готовится буквально за несколько минут, а получается мягким, шоколадным и очень нежным. Идеальный вариант к чаю, когда нет времени возиться с выпечкой.

Основа — обычный банан, который даёт сладость и текстуру. В сочетании с какао получается насыщенный вкус, а сверху лёгкий крем делает десерт ещё приятнее.

Вам понадобятся: банан — 100 г, яйцо — 1 шт., какао — 20 г, разрыхлитель — 5 г, натуральный густой йогурт — 80 г, сироп без сахара — 15 г.

Банан измельчают в пюре вместе с яйцом до гладкой массы, добавляют какао и разрыхлитель, перемешивают. Тесто переливают в форму или кружку и отправляют в микроволновку на 3–4 минуты. Десерт быстро поднимается и становится мягким, как бисквит. Дают немного остыть.

Для крема просто смешивают йогурт с сиропом и выкладывают сверху. При желании можно добавить немного тёртого шоколада или орехов.

Ольга Шмырева
