Не хочу возиться с тортом: кефир, яйца и цедра лайма — через 30 минут кекс к чаю готов. Вкуснее медовика

Хотите приготовить к чаю или кофе десерт, который по вкусу оставит далеко позади любые торты и пироги, но при этом не требует ни особых навыков, ни долгого стояния у плиты? Тогда этот цитрусовый кекс с лаймом — то, что вам нужно. Удивительно, но такой изысканный и яркий десерт получается просто, быстро и из самых доступных продуктов. Блюдо выходит потрясающим: невероятно нежным, влажным и ароматным, с аппетитной золотистой корочкой. Каждый кусочек буквально пропитан свежестью цитрусов, которые дарят десерту легкую приятную кислинку и освежающий аромат.

Беру кефир, яйца, цедру лайма и пеку кекс в форме — получается обалденная вкуснятина: воздушный, пористый мякиш с хрустящей сахарной корочкой сверху и яркой цитрусовой нотой, которая бодрит и радует. Этот кекс становится только вкуснее на следующий день и идеально дружит с утренним кофе.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 200 г сахара, 100 мл растительного масла, 200 мл кефира, цедра 2 лаймов (можно заменить лимоном), 2 ст. ложки сока лайма, 300 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, для украшения — сахарная пудра. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте масло, кефир, цедру и сок лайма, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и солью, замесите тесто. Вылейте его в смазанную маслом форму (20–25 см). Выпекайте при 180°C 30–35 минут до сухой шпажки. Дайте кексу постоять в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот цитрусовый кекс с лаймом. Даже те, кто предпочитает торты, уплетали его за обе щеки. Кстати, вместо лайма можно взять апельсин — получится с другим оттенком вкуса. Находка, а не рецепт!