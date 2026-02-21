Яркая и витаминная Масленица: блинчатые пирожки с цитрусовой начинкой

Иногда привычные блины можно превратить в почти ресторанный десерт, если добавить к ним яркую, редкую начинку. Блинчатые пирожки с облепихой, апельсиновой цедрой и легкой ноткой розмарина получаются ароматными, кисло-сладкими и очень сочными. Такой вариант напоминает витаминный конфитюр в тонком румяном тесте.

Для теста понадобятся пшеничная мука (170 г), крупные яйца (2 шт.), молоко (350 мл), газированная минеральная вода (100 мл), растительное масло (2 ст. л.), щепотка соли и сахар по вкусу.

Для начинки: облепиха (250 г), жидкий мед (3 ст. л.), апельсиновая цедра (1 ч. л.), свежий розмарин (маленькая веточка), кукурузный крахмал (1 ст. л.), сливочное масло (20 г).

Сначала взбивают яйца с солью и сахаром, вливают молоко и минеральную воду, всыпают муку и замешивают жидкое тесто. Добавляют растительное масло и выпекают тонкие эластичные блины. Облепиху прогревают с медом, цедрой и мелко нарезанным розмарином, затем вводят крахмал и кусочек сливочного масла — получается густой, ароматный конфитюр. Начинку остужают, выкладывают на блин и сворачивают плотные конверты. Блинчатые пирожки можно быстро обжарить на сухой сковороде, чтобы они стали хрустящими снаружи.

Такие блинчатые пирожки подают теплыми: цитрусовая свежесть, хвойная нотка розмарина и кислинка облепихи создают редкое сочетание вкусов.

Калорийность на 100 г: 205 ккал.

БЖУ: 5,5/6,9/30

