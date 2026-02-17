Цветные блины на свекольном соке: простая хитрость шеф-поваров

Свекольные блины — это не просто красивая подача, а настоящее кулинарное открытие для тех, кто устал от обычных рецептов. Яркий пурпурный цвет получается естественным путем, без капли искусственных красителей. А подать такую выпечку можно с маринованной капустой быстрого приготовления — контраст сладковатых блинов и пикантной закуски создает неожиданное вкусовое сочетание.

Для приготовления цветных блинов понадобятся пшеничная мука (250 г), крупные яйца (3 шт.), молоко (400 мл), свежевыжатый свекольный сок (150 мл), растительное масло (3 ст. л.), щепотка соли, сахар (1 ст. л.) и разрыхлитель (1 ч. л.). Главный секрет — использовать именно сырую свеклу, пропущенную через соковыжималку. Сок добавляют в уже готовое тесто непосредственно перед жаркой, чтобы сохранить максимально насыщенный оттенок.

Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко комнатной температуры. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая венчиком. Добавьте растительное масло и в самом конце — процеженный свекольный сок. Жарьте на раскаленной сковороде с антипригарным покрытием по 1–2 минуты с каждой стороны.

Готовые цветные блины приобретают красивый малиново-пурпурный оттенок, который особенно эффектно смотрится на белой тарелке. Подавайте их со сметаной, творожным кремом или — для любителей необычных сочетаний — с маринованной капустой быстрого приготовления в качестве пикантного гарнира. Такая подача удивит даже самых искушенных гостей и станет изюминкой праздничного стола.

Калорийность на 100 г: 168 ккал.

БЖУ: 5,2/6,1/23,4.

Ранее мы делились с вами рецептом простой начинки для вкуснейших блинов.