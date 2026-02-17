Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:43

Цветные блины на свекольном соке: простая хитрость шеф-поваров

Цветные блины — подаем пурпурную выпечку и удивляем гостей Цветные блины — подаем пурпурную выпечку и удивляем гостей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Свекольные блины — это не просто красивая подача, а настоящее кулинарное открытие для тех, кто устал от обычных рецептов. Яркий пурпурный цвет получается естественным путем, без капли искусственных красителей. А подать такую выпечку можно с маринованной капустой быстрого приготовления — контраст сладковатых блинов и пикантной закуски создает неожиданное вкусовое сочетание.

Для приготовления цветных блинов понадобятся пшеничная мука (250 г), крупные яйца (3 шт.), молоко (400 мл), свежевыжатый свекольный сок (150 мл), растительное масло (3 ст. л.), щепотка соли, сахар (1 ст. л.) и разрыхлитель (1 ч. л.). Главный секрет — использовать именно сырую свеклу, пропущенную через соковыжималку. Сок добавляют в уже готовое тесто непосредственно перед жаркой, чтобы сохранить максимально насыщенный оттенок.

Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко комнатной температуры. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая венчиком. Добавьте растительное масло и в самом конце — процеженный свекольный сок. Жарьте на раскаленной сковороде с антипригарным покрытием по 1–2 минуты с каждой стороны.

Готовые цветные блины приобретают красивый малиново-пурпурный оттенок, который особенно эффектно смотрится на белой тарелке. Подавайте их со сметаной, творожным кремом или — для любителей необычных сочетаний — с маринованной капустой быстрого приготовления в качестве пикантного гарнира. Такая подача удивит даже самых искушенных гостей и станет изюминкой праздничного стола.

  • Калорийность на 100 г: 168 ккал.

  • БЖУ: 5,2/6,1/23,4.

Ранее мы делились с вами рецептом простой начинки для вкуснейших блинов.

Читайте также
Врач перечислил наиболее опасные начинки для блинов
Здоровье/красота
Врач перечислил наиболее опасные начинки для блинов
Масленица в мире: какие праздники провожают зиму перед постом
Семья и жизнь
Масленица в мире: какие праздники провожают зиму перед постом
Картошка соломкой, паприка и щепотка чеснока — леплю косички и жарю до золота. Нежные внутри, хрустящие снаружи
Общество
Картошка соломкой, паприка и щепотка чеснока — леплю косички и жарю до золота. Нежные внутри, хрустящие снаружи
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Общество
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки
Семья и жизнь
Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки
блины
рецепты
Масленица
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Названы неожиданные последствия употребления энергетиков для психики
Автоюрист усомнился в пользе штрафов за слепящие фары
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.