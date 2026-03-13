Постные блины на кипятке — тонкие, кружевные и совсем не рвутся: находка для Великого поста

Постные блины на кипятке — беру муку, воду и масло, а получаются такие эластичные и аппетитные, что от обычных не отличить.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие ажурные блинчики с золотистыми хрустящими краями, которые тают во рту. Они идеально сворачиваются и не рвутся, а подавать их можно с любым вареньем, повидлом или сухофруктами — пальчики оближешь.

Для приготовления вам понадобится: два стакана муки, две с половиной столовые ложки сахара, половина чайной ложки соли, половина чайной ложки соды, три столовые ложки растительного масла, два с половиной стакана кипятка, ванильный сахар по вкусу. В глубокой миске смешайте муку, сахар, соль, соду и ванильный сахар. Постепенно влейте кипяток, непрерывно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться жидким и гладким. Дайте ему постоять десять — пятнадцать минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по одной-две минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

