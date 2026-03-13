Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:05

Томатный суп гаспачо — спасает в дни сухоядения: Великий пост без сухомятки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Постный суп гаспачо из свежих томатов — это настоящее спасение в дни сухоядения, ведь он не требует термической обработки, готовится за 10 минут и дарит заряд свежести и витаминов.

Холодный испанский суп из перетертых помидоров, огурцов, перца и чеснока с оливковым маслом и уксусом утоляет голод, освежает и не оставляет тяжести. С ним вы выдержите Великий пост без сухомятки.

Для приготовления понадобится: 1 кг спелых помидоров, 1 огурец, 1 болгарский перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. яблочного уксуса, соль, перец, можно добавить немного томатного сока для жидкости.

Рецепт: помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу. Огурец, перец и лук очистите. Все овощи крупно нарежьте. Сложите все в блендер, добавьте чеснок, масло, уксус, соль и перец. Измельчите до желаемой консистенции — можно оставить небольшие кусочки для текстуры или сделать полностью однородным. Поставьте суп в холодильник минимум на 2 часа для охлаждения и настаивания. Подавайте гаспачо холодным, украсив зеленью.

Ранее стало известно как приготовить салат для дней сухоядения — огурцы с медом.

Проверено редакцией
Читайте также
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Общество
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Общество
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Без яиц и молочки: шоколадный пирог с яблочной начинкой — можно в Великий пост
Общество
Без яиц и молочки: шоколадный пирог с яблочной начинкой — можно в Великий пост
В пост на завтрак готовлю сладкие гренки: пропитка без яиц и молока
Общество
В пост на завтрак готовлю сладкие гренки: пропитка без яиц и молока
Великий пост
рецепты
обеды
супы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.