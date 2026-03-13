Томатный суп гаспачо — спасает в дни сухоядения: Великий пост без сухомятки

Постный суп гаспачо из свежих томатов — это настоящее спасение в дни сухоядения, ведь он не требует термической обработки, готовится за 10 минут и дарит заряд свежести и витаминов.

Холодный испанский суп из перетертых помидоров, огурцов, перца и чеснока с оливковым маслом и уксусом утоляет голод, освежает и не оставляет тяжести. С ним вы выдержите Великий пост без сухомятки.

Для приготовления понадобится: 1 кг спелых помидоров, 1 огурец, 1 болгарский перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. яблочного уксуса, соль, перец, можно добавить немного томатного сока для жидкости.

Рецепт: помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу. Огурец, перец и лук очистите. Все овощи крупно нарежьте. Сложите все в блендер, добавьте чеснок, масло, уксус, соль и перец. Измельчите до желаемой консистенции — можно оставить небольшие кусочки для текстуры или сделать полностью однородным. Поставьте суп в холодильник минимум на 2 часа для охлаждения и настаивания. Подавайте гаспачо холодным, украсив зеленью.

