12 марта 2026 в 16:00

Огурцы с медом — спасают в дни сухоядения: рецепт обалденной вкуснятины для Великого поста

Фото: D-NEWS.ru
Огурцы с медом — это удивительно простой, освежающий и необычный салат, который спасает в дни сухоядения. Это блюдо готовится за 5 минут, не требует термической обработки — обалденная вкуснятина для Великого поста.

Для приготовления понадобится: 2-3 свежих огурца, 1-2 ст. л. меда (жидкого), 1 ст. л. лимонного сока, соль, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, можно добавить мяту).

Рецепт: огурцы тщательно вымойте. Если кожура горчит, можно ее очистить. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками или кружочками. Зелень мелко порубите. В отдельной миске смешайте мед с лимонным соком до однородности. В салатнице соедините огурцы и зелень. Залейте медово-лимонной заправкой, добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте. Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы огурцы пустили сок и пропитались заправкой. Подавайте сразу же.

Ранее были названы три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост.

