Огурцы по-корейски, которые готовлю снова и снова. Рецепт с морковью и специями — банки пустеют на раз

Открыть такую банку зимой — все равно что выпустить джинна. Тот самый аромат — острый, пряный, с кислинкой — моментально заполняет кухню, напоминая о лете. Эти огурцы хороши везде: как самостоятельная закуска к водке, как пикантное дополнение к мясу или картошке, как ингредиент для насыщенного сэндвича. Одна открытая банка решает вопрос, что поставить на стол, на несколько дней вперед. Это не еда, это стратегический запас вкуса.

Для приготовления понадобится: 2,5 кг свежих, крепких огурцов, 600 г моркови, 5 зубчиков чеснока, 100 г сахара, 60 г соли, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. молотой сладкой паприки, 0,5 ч. л. молотого черного перца, 110 мл столового уксуса 9%, 110 мл рафинированного растительного масла. Огурцы тщательно вымыть, обрезать кончики и нарезать тонкими кружочками (2–3 мм). Морковь очистить и натереть на специальной терке для корейской моркови. Чеснок очистить и пропустить через пресс. В большой эмалированной или пластиковой миске смешать огурцы, морковь и чеснок. В отдельной мисочке смешать сухие специи: сахар, соль, кориандр, паприку и черный перец.

Посыпать овощную смесь сухой смесью специй и очень тщательно, но аккуратно перемешать руками. Оставить при комнатной температуре на 2–3 часа. За это время овощи пустят большое количество сока. Добавить к овощам уксус и растительное масло. Снова хорошо перемешать. Простерилизовать банки и крышки. Плотно уложить овощи вместе с выделившимся маринадом в банки, слегка утрамбовывая, чтобы не оставалось больших воздушных пузырей. Залить оставшимся маринадом сверху. Накрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой (на дно положить полотенце) так, чтобы вода доходила до плечиков банок. Стерилизовать с момента закипания воды: 20–25 минут для банок объемом 0,5 л. Аккуратно вынуть банки, сразу же герметично закатать крышками. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания (примерно на сутки).

