Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 16:15

Огурцы по-корейски, которые готовлю снова и снова. Рецепт с морковью и специями — банки пустеют на раз

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Открыть такую банку зимой — все равно что выпустить джинна. Тот самый аромат — острый, пряный, с кислинкой — моментально заполняет кухню, напоминая о лете. Эти огурцы хороши везде: как самостоятельная закуска к водке, как пикантное дополнение к мясу или картошке, как ингредиент для насыщенного сэндвича. Одна открытая банка решает вопрос, что поставить на стол, на несколько дней вперед. Это не еда, это стратегический запас вкуса.

Для приготовления понадобится: 2,5 кг свежих, крепких огурцов, 600 г моркови, 5 зубчиков чеснока, 100 г сахара, 60 г соли, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. молотой сладкой паприки, 0,5 ч. л. молотого черного перца, 110 мл столового уксуса 9%, 110 мл рафинированного растительного масла. Огурцы тщательно вымыть, обрезать кончики и нарезать тонкими кружочками (2–3 мм). Морковь очистить и натереть на специальной терке для корейской моркови. Чеснок очистить и пропустить через пресс. В большой эмалированной или пластиковой миске смешать огурцы, морковь и чеснок. В отдельной мисочке смешать сухие специи: сахар, соль, кориандр, паприку и черный перец.

Посыпать овощную смесь сухой смесью специй и очень тщательно, но аккуратно перемешать руками. Оставить при комнатной температуре на 2–3 часа. За это время овощи пустят большое количество сока. Добавить к овощам уксус и растительное масло. Снова хорошо перемешать. Простерилизовать банки и крышки. Плотно уложить овощи вместе с выделившимся маринадом в банки, слегка утрамбовывая, чтобы не оставалось больших воздушных пузырей. Залить оставшимся маринадом сверху. Накрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой (на дно положить полотенце) так, чтобы вода доходила до плечиков банок. Стерилизовать с момента закипания воды: 20–25 минут для банок объемом 0,5 л. Аккуратно вынуть банки, сразу же герметично закатать крышками. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания (примерно на сутки).

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
С ними не надо нянчиться: 5 сортов огурцов. Самые неприхотливые и негорькие, растут и растут
Общество
С ними не надо нянчиться: 5 сортов огурцов. Самые неприхотливые и негорькие, растут и растут
Варю окорочок и режу корнишоны: вкусный салат «Деревенский» — простой рецепт на праздник или на каждый день
Общество
Варю окорочок и режу корнишоны: вкусный салат «Деревенский» — простой рецепт на праздник или на каждый день
Забудьте о резиновой печени! Готовлю ее по-корейски — она становится нежной и ароматной. Секрет — в простом трюке
Общество
Забудьте о резиновой печени! Готовлю ее по-корейски — она становится нежной и ароматной. Секрет — в простом трюке
Кимчи-сэндвич: взрыв корейского вкуса между двумя тостами. Хрустящая курица в панко, острые овощи и тягучий сыр
Общество
Кимчи-сэндвич: взрыв корейского вкуса между двумя тостами. Хрустящая курица в панко, острые овощи и тягучий сыр
Лью горячее масло со специями на морковь: вкусный салат со свининой и овощами — простой, но очень интересный рецепт
Общество
Лью горячее масло со специями на морковь: вкусный салат со свининой и овощами — простой, но очень интересный рецепт
огурцы
Корея
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный госпиталь США в Германии срочно готовят к приему раненных
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.