Никаких скучных куличей: этот алый красавец с белоснежной шапкой покорит всех. Угощение в стиле «Красный бархат»

Никаких скучных куличей: этот алый красавец с белоснежной шапкой покорит всех. Угощение в стиле «Красный бархат»

Беру творог, муку и яйца — и готовлю яркий нарядный кулич, который станет настоящим украшением пасхального стола. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто хочет удивить гостей необычным десертом.

Его необычность в том, что классическая выпечка приобретает благородный красный оттенок, а нежный влажный мякиш и белоснежная глазурь создают эффектный контраст.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий пористый кулич с легкой кислинкой творога и нотками белого шоколада, а красивая красная окраска делает его похожим на настоящий «Красный бархат» в пасхальном исполнении. Даже те, кто не любит эксперименты, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 100 г жирного творога, 1,5 стакана муки, 4 яйца, 0,5 стакана сахара, 30 г белого шоколада, 1 ч. ложка разрыхлителя, красный пищевой краситель (или свекольный сок, выпаренный до густого сиропа). Для глазури: 2 охлажденных яичных белка, сахарная пудра, сок лимона. Творог протрите через сито. Муку просейте с разрыхлителем. Белый шоколад измельчите.

Смешайте творог, яйца, сахар, добавьте муку, шоколад и краситель, взбейте до однородности. Перелейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 160 °C 40–45 минут. Для глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком до устойчивых пиков. Глазурью покройте полностью остывший кулич.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.