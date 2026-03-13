Стало известно об удивительном подарке для 100-миллионного пользователя MAX

Студентка из Тулы Наталия Гладкова, ставшая 100-миллионным пользователем национального мессенджера MAX, получила уникальную возможность отправиться в бесплатное путешествие, заявил NEWS.ru представитель компании. По его словам, в качестве направления девушка выбрала Камчатку. Торжественная церемония награждения состоялась в московском офисе разработчика, где победительнице вручили сертификат на 1 млн рублей для поездки по России.

Юбилейным, 100-миллионным, пользователем нацмессенджера MAX стала 23-летняя Наталия Гладкова из Тулы, студентка РАНХиГС. Девушка получила возможность отправиться в путешествие в любую точку России. Торжественное награждение победительницы прошло в офисе MAX в Москве. Наталия получила в подарок сертификат на путешествие по РФ номиналом в 1 млн рублей, а также чемодан с набором необходимых вещей для поездки и мерч. У девушки есть возможность самостоятельно выбрать город и культурную программу путешествия, и Наталия определилась с направлением будущей поездки — она отправится на Камчатку, — пояснили в пресс-службе мессенджера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мессенджер MAX нужно сделать более привлекательным для пользователей в СНГ. По его словам, те, кто разрабатывает сервис, должны понимать уровень ответственности.