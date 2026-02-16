Простая начинка из трех продуктов превратит ваши блины в ресторанное блюдо

Блины с творогом и вареньем — классика, которая всем приелась. А вот топовая начинка для блинов из яиц, зеленого лука и соленых огурцов способна удивить даже самых требовательных гурманов. Это сочетание родом из кулинарных традиций русского Севера, где такую закуску подавали на Масленицу в купеческих домах.

Для начинки понадобятся куриные яйца (4 шт.), соленые огурцы среднего размера (3 шт.), зеленый лук (большой пучок, около 50 г), сметана 20% жирности (3 ст.л.), черный молотый перец и соль по вкусу. Яйца отвариваются вкрутую 10 минут, остужаются в холодной воде и мелко рубятся ножом. Огурцы нарезаются мелкими кубиками, лук шинкуется как можно тоньше. Все ингредиенты смешиваются со сметаной, приправляются перцем. Соль добавляется осторожно — огурцы уже соленые.

Секрет этой топовой начинки для блинов — в контрасте текстур и вкусов. Нежные яйца, хрустящие огурцы и яркая свежесть лука создают гармонию, которую невозможно забыть. Начинку выкладывают на теплый блин щедрой ложкой, сворачивают конвертом или трубочкой. Подавать лучше сразу, пока блины не остыли.

Такая закуска отлично подходит для семейного завтрака или неожиданных гостей — готовится быстро, продукты всегда под рукой, а результат превосходит ожидания. Попробуйте один раз — и эта начинка станет вашим фирменным рецептом.

Калорийность на 100 г: 98 ккал.

БЖУ: 7,2/6,8/2,1.

