12 февраля 2026 в 17:01

Забудьте про мангал! Идеальный кебаб на сковороде — рецепт дня

Кебаб на сковороде, по-домашнему — балуем семью вкусностями
Хотите удивить близких ресторанным вкусом, не выходя из дома? Сегодня мы готовим ароматный и нежный кебаб из индейки прямо на сковороде — это простой, но эффектный способ порадовать семью. Этот рецепт объединяет в себе сочность домашней кухни и яркие восточные специи, создавая по-настоящему праздничное блюдо.

В основе нашего домашнего кебаба — полезное филе индейки (500 гр). Для маринада мы смешаем натуральный йогурт (150-200 г), который сделает мясо невероятно мягким, с целым калейдоскопом пряностей. Нам понадобится свежий имбирь (15 г), молотый кориандр, зира и куркума — все специи примерно по 5 г или по одной полной чайной ложке. Особую глубину и аромат придаст смесь гарам масала. Ключевой необычный ингредиент, который превратит простой ужин в гастрономическое путешествие, — гарнир из шпината, тушеного в кокосовом молоке с нутом и кешью. Это редкое и восхитительное сочетание, которое идеально дополнит пряный вкус мяса.

Мясо, нарезанное кусочками, нужно замариновать в этой ароматной смеси минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь. Затем просто обжарьте его на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Подавайте наш домашний кебаб с воздушным рисом и нежным шпинатом в кокосовом молоке. Это блюдо доказывает, что для кулинарного чуда нужны лишь простые шаги, хорошие специи и желание создать что-то особенное для своих близких.

  • Калорийность на 100 г: 285 ккал.

  • БЖУ: 4,2/24,8/13,5.

