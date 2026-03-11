Когда времени в обрез кручу рулетики вместо пирожков: всего 10 минут у плиты, вкуснее пиццы и чебуреков

Беру муку, фарш и рис — и готовлю ленивые пирожки без дрожжей, которые спасают, когда хочется сытного и вкусного, а времени в обрез.

Это гениально простое и невероятно аппетитное блюдо, идеальное для быстрого ужина или перекуса. Его необычность в том, что тесто замешивается на воде и сметане без дрожжей, получается мягким и эластичным, а начинка из сочного фарша с рисом и луком делает рулетики невероятно сытными.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые рулетики с хрустящей корочкой и нежной, сочной начинкой внутри. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить. Никакой возни с дрожжами и долгой расстойкой — просто, быстро и безумно вкусно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 350 г муки, 1 ч. ложка соли, 250 мл теплой воды, 2 ст. ложки сметаны, 1/2 ч. ложки разрыхлителя; для начинки — 350 г любого мясного фарша, 1 луковица, 100 г отварного риса, соль, перец, паприка по вкусу. Сначала приготовьте начинку: лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите, добавьте паприку и отварной рис, перемешайте.

Для теста смешайте муку с солью и разрыхлителем, добавьте воду и сметану, замесите мягкое, нелипкое тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте на прямоугольники, выложите начинку и сверните рулетиками. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

