Пачка готового теста и 3 минуты — пицца в кармашке вкуснее обычной. Румяная, хрустящая, с тягучим сыром

Беру готовое слоеное тесто, колбасу, сыр и помидоры — и сворачиваю аппетитные конвертики, которые через 20 минут превращаются в хрустящую, ароматную пиццу-кармашек. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или уютного ужина.

Его необычность в том, что никакого замеса теста и долгой возни — просто нарезал начинку, завернул и отправил в духовку. Получается обалденная вкуснятина: румяное, слоистое тесто, хрустящее снаружи и нежное внутри, с сочной начинкой из колбасы, помидоров и тягучего расплавленного сыра. Такие кармашки удобно брать с собой, они исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г вареной колбасы или ветчины, 150 г твердого сыра, 1 помидор, 2 ст. ложки томатного соуса или кетчупа, зелень по вкусу, 1 яйцо для смазывания. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты.

Каждый квадрат смажьте соусом, выложите на одну половину начинку из нарезанных кубиками колбасы, помидора и тертого сыра, посыпьте зеленью. Накройте второй половиной теста, защипните края вилкой.

Смажьте взбитым яйцом и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

