11 марта 2026 в 12:06

Наступление ВС РФ на Харьков 11 марта: женский батальон, «мясо» в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 11 марта 2026 года, что происходит в районе Волчанска, что известно про «мясо» в Купянске, где накрыли женский батальон?

Наступление ВС России на Харьков 11 марта, «мясо» в Купянске

ВС РФ с упорными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВКС нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Веселого, Рубежного, Верхней Писаревки, Песчаного, Колодезного, а также севернее Бударки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В районе Караичного командование ВСУ готовило очередную штурмовую группу 57-й мотопехотной бригады, чтобы форсировать реку Волчью — по личному составу ударила российская авиация, украинская сторона понесла существенный потери, утверждает источник.

«На Волчанском направлении наши штурмовики продвинулись до 200 метров в районе села Волчанские Хутора. <...> [Нанесен] прицельный удар по опорному пункту 113-й бригады теробороны в лесном массиве Волчанского района», — уточнил канал.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

На Липцевском направлении — без существенных изменений, артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты ТОС ГрВ «Север» наносили удары по вскрытым объектам ВСУ; на Великобурлукском — российские штурмовики подвинулись до 200 метров на двух участках, утверждают авторы.

«Жители Харьковской области сообщают об участившихся случаях самопроизвольной детонации боеприпасов, хранящихся в жилых домах. Украинские военнослужащие, в свою очередь, жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов, предназначавшихся в странах Запада к утилизации», — говорится в публикации.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более семи десятков человек за сутки; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут позиционные бои. ВС РФ стабилизировали ситуацию в районе Кучеровки. На Волчанском направлении российские войска оказывают давление на оборону противника в районе Графского. Продолжаются ожесточенные бои в районе Волчанских Хуторов. ВС РФ увеличивают зону контроля у населенного пункта Веселое. Есть продвижение на Великобурлукском направлении», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бывшей депутат Верховной рады Олег Царев также заявляет о стабилизации в районе Кучеровки; в Купянске — «мясо»: ВСУ попытались атаковать российские позиции на бронетехнике — украинские боевые машины сожгли, а пехоту уничтожили.

«Также уничтожен женский батальон операторов БПЛА ВСУ. Из-за логистических проблем у подразделений ВСУ, удерживающих позиции в районе Смородьковки и Нечволодовки, начались проблемы с боеприпасами и продовольствием. У наших бойцов есть успехи на Великобурлукском участке», — добавил Царев.

«В Купянске лютое „мясо“», «„Птички“ больше не взлетят», — пишут пользователи Сети.

На Харьковском участке ВС РФ продвигаются на юге и юго-востоке от Волчанска; на Липцевском участке — атакуют по направлению к Веселому, заключил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

