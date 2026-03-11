Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:19

Используемая в интересах ВСУ инфраструктура пострадала от дронов и ракет

ВС России ударили по местам базирования ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные нанесли удары по украинской энергетической инфраструктуре, снабжающей ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Для этого использовались БПЛА, ракеты, артиллерия и авиация.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, — говорится в сообщении.

Тем временем военкор Руслан Татаринов рассказал, что российские военные ликвидировали полковника погранслужбы Украины Романа Паламара. По его словам, военный погиб в результате удара ВС РФ по штабу ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь ликвидировали 185 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областей. Также были перехвачены беспилотники над Краснодарским краем и Крымом.

