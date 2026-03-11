Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:11

Мать придавила младенца плитой, чтобы запутать следователей

В Улан-Удэ мать перевернула электроплиту на ребенка, чтобы скрыть его удушение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Как уточняет канал, изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления.

Родительница уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После она пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.

Обман быстро раскрылся благодаря судебно-медицинской экспертизе, установившей, что истинной причиной смерти стала асфиксия, а не механические повреждения. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами патологоанатомов, родительница была вынуждена признаться в содеянном. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее а Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Преступника также обязали выплатить 3 млн рублей семье погибшей. Преступление было совершено в 2011 году, злоумышленник бросил тело девочки в водосточный коллектор. Только в 2022 году следствию удалось выйти на след убийцы, его объявили в международный розыск.

убийства
дети
Улан-Удэ
младенцы
