Мать придавила младенца плитой, чтобы запутать следователей В Улан-Удэ мать перевернула электроплиту на ребенка, чтобы скрыть его удушение

Жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Как уточняет канал, изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления.

Родительница уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После она пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.

Обман быстро раскрылся благодаря судебно-медицинской экспертизе, установившей, что истинной причиной смерти стала асфиксия, а не механические повреждения. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами патологоанатомов, родительница была вынуждена признаться в содеянном. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

