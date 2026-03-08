Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 12:00

Рулетики из лаваша: готовим с тремя начинками — готовим за 10 минут

Рулетики из лаваша: рецепт Рулетики из лаваша: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лаваш — это настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Из него можно за 10 минут приготовить десяток разных закусок, и все будут вкусными и красивыми. Рулетики с начинкой — идеальный вариант для праздничного стола: их можно нарезать порционными кусочками, красиво выложить на блюдо и удивить гостей. А главное — никакой возни с тестом.

Для начала подготовьте начинки. Крабовая: 200 г крабовых палочек (натереть) + 2 вареных яйца (натереть) + 100 г сыра (натереть) + 2 ст. л. майонеза + укроп. С ветчиной: 200 г ветчины (мелким кубиком) + 150 г сыра (натереть) + зубчик чеснока + майонез. С семгой: 150 г слабосоленой красной рыбы (тонкие полоски) + сливочный сыр + зелень.

Лаваш разверните, смажьте тонким слоем майонеза или плавленого сырка. Равномерно распределите выбранную начинку, оставляя 2–3 см с одного края свободными. Повторите с другими начинками. Плотно сверните рулетик, начинайте с края с начинкой. Заверните в пленку, уберите в холодильник минимум на час.

Перед подачей нарежьте ломтиками.

Выложите на блюдо, украсьте зеленью, оливками или икрой. Для особых случаев можно обжарить такие рулетики на сковороде до золотистой корочки — получится горячая закуска.

  • Совет: чтобы рулетики не разворачивались, перед сворачиванием смажьте свободный край яйцом или майонезом.

Нежнейшая творожная запеканка: смотрите рецепт по-чувашски на нашем сайте.

Читайте также
Рулет из лаваша с творогом и яблоками — диетический десерт, который прочно закрепился на моей кухне
Общество
Рулет из лаваша с творогом и яблоками — диетический десерт, который прочно закрепился на моей кухне
Морковный торт к 8 Марта: готовим за полчаса вкусный праздничный десерт
Семья и жизнь
Морковный торт к 8 Марта: готовим за полчаса вкусный праздничный десерт
Яблочный крамбл: пирог для тех, кто не умеет печь
Семья и жизнь
Яблочный крамбл: пирог для тех, кто не умеет печь
Хрустящие драники с грибами и шпинатом: быстрый ужин из простых продуктов, который удивит вкусом
Общество
Хрустящие драники с грибами и шпинатом: быстрый ужин из простых продуктов, который удивит вкусом
Ленивый пирог за 10 минут без теста и сахара: быстрый десерт из лаваша, банана и творога
Общество
Ленивый пирог за 10 минут без теста и сахара: быстрый десерт из лаваша, банана и творога
лаваш
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
рулетики
закуски
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.