Рулетики из лаваша: готовим с тремя начинками — готовим за 10 минут

Лаваш — это настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Из него можно за 10 минут приготовить десяток разных закусок, и все будут вкусными и красивыми. Рулетики с начинкой — идеальный вариант для праздничного стола: их можно нарезать порционными кусочками, красиво выложить на блюдо и удивить гостей. А главное — никакой возни с тестом.

Для начала подготовьте начинки. Крабовая: 200 г крабовых палочек (натереть) + 2 вареных яйца (натереть) + 100 г сыра (натереть) + 2 ст. л. майонеза + укроп. С ветчиной: 200 г ветчины (мелким кубиком) + 150 г сыра (натереть) + зубчик чеснока + майонез. С семгой: 150 г слабосоленой красной рыбы (тонкие полоски) + сливочный сыр + зелень.

Лаваш разверните, смажьте тонким слоем майонеза или плавленого сырка. Равномерно распределите выбранную начинку, оставляя 2–3 см с одного края свободными. Повторите с другими начинками. Плотно сверните рулетик, начинайте с края с начинкой. Заверните в пленку, уберите в холодильник минимум на час.

Перед подачей нарежьте ломтиками.

Выложите на блюдо, украсьте зеленью, оливками или икрой. Для особых случаев можно обжарить такие рулетики на сковороде до золотистой корочки — получится горячая закуска.

Совет: чтобы рулетики не разворачивались, перед сворачиванием смажьте свободный край яйцом или майонезом.

