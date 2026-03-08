Хрустящие пирожки из лаваша за считаные минуты: сытная начинка из курицы и сыра без теста

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, не тратя много времени на кухне. В таких случаях выручает лаваш: из него легко сделать быстрые пирожки с аппетитной начинкой. Блюдо получается хрустящим, ароматным и отлично подходит и для ужина, и для перекуса.

Ингредиенты:

куриное филе — 250–300 г

морковь по-корейски — 100–150 г

сыр твердый — 100 г

тонкий лаваш — 1–2 листа (200 г)

майонез — 2–3 ст. л. (40–50 г)

растительное масло — 2–3 ст. л. (30 мл)

соль и специи — по вкусу

помидор — 1 шт. (по желанию, около 120 г)

укроп — несколько веточек (10 г)

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности и остудите, затем нарежьте мелкими кусочками или разберите на волокна. Можно поступить быстрее — просто обжарить сырое филе небольшими кусочками со специями. В миске соедините курицу, морковь по-корейски и натертый сыр. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. По желанию положите нарезанный помидор и измельченный укроп.

Лаваш разрежьте на широкие полосы. На край каждой выложите немного начинки и сверните треугольником, аккуратно подворачивая лаваш. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки. Они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри — отличное угощение для всей семьи.

