Хрустящие пирожки из лаваша за считаные минуты: сытная начинка из курицы и сыра без теста

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, не тратя много времени на кухне. В таких случаях выручает лаваш: из него легко сделать быстрые пирожки с аппетитной начинкой. Блюдо получается хрустящим, ароматным и отлично подходит и для ужина, и для перекуса.
Ингредиенты:
- куриное филе — 250–300 г
- морковь по-корейски — 100–150 г
- сыр твердый — 100 г
- тонкий лаваш — 1–2 листа (200 г)
- майонез — 2–3 ст. л. (40–50 г)
- растительное масло — 2–3 ст. л. (30 мл)
- соль и специи — по вкусу
- помидор — 1 шт. (по желанию, около 120 г)
- укроп — несколько веточек (10 г)
Приготовление
Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности и остудите, затем нарежьте мелкими кусочками или разберите на волокна. Можно поступить быстрее — просто обжарить сырое филе небольшими кусочками со специями. В миске соедините курицу, морковь по-корейски и натертый сыр. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. По желанию положите нарезанный помидор и измельченный укроп.
Лаваш разрежьте на широкие полосы. На край каждой выложите немного начинки и сверните треугольником, аккуратно подворачивая лаваш. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки. Они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри — отличное угощение для всей семьи.
