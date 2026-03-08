Зимняя Олимпиада — 2026
Хрустящие пирожки из лаваша за считаные минуты: сытная начинка из курицы и сыра без теста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, не тратя много времени на кухне. В таких случаях выручает лаваш: из него легко сделать быстрые пирожки с аппетитной начинкой. Блюдо получается хрустящим, ароматным и отлично подходит и для ужина, и для перекуса.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 250–300 г
  • морковь по-корейски — 100–150 г
  • сыр твердый — 100 г
  • тонкий лаваш — 1–2 листа (200 г)
  • майонез — 2–3 ст. л. (40–50 г)
  • растительное масло — 2–3 ст. л. (30 мл)
  • соль и специи — по вкусу
  • помидор — 1 шт. (по желанию, около 120 г)
  • укроп — несколько веточек (10 г)

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности и остудите, затем нарежьте мелкими кусочками или разберите на волокна. Можно поступить быстрее — просто обжарить сырое филе небольшими кусочками со специями. В миске соедините курицу, морковь по-корейски и натертый сыр. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. По желанию положите нарезанный помидор и измельченный укроп.

Лаваш разрежьте на широкие полосы. На край каждой выложите немного начинки и сверните треугольником, аккуратно подворачивая лаваш. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки. Они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри — отличное угощение для всей семьи.

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить. Использование альтернативной начинки открывает новые кулинарные горизонты и позволяет получить насыщенный аромат и необычный вкус, не теряя привычной формы блюда.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
