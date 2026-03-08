Зимняя Олимпиада — 2026
Потушила овощи, залила яйцами — и в духовку. Ужин из разряда «на скорую руку»

Фото: D-NEWS.ru
Беру кабачки, помидоры и сыр — и готовлю сочную запеканку прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или легкого обеда. Его необычность в том, что овощи, тушенные до мягкости, заливаются яйцами и превращаются в нежнейший омлет под аппетитной сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: кабачки и помидоры, пропитанные яичной заливкой, с тягучим расплавленным сыром сверху и ароматом свежей зелени. Блюдо готовится на скорую руку, а съедается еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 2 молодых кабачка, 2-3 помидора, 1 луковица, 3 яйца, 100 г твердого сыра, зелень (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры — дольками, лук — полукольцами. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте кабачки и тушите 5–7 минут. Переложите овощи в форму, сверху выложите помидоры. Яйца взбейте с солью и перцем, залейте овощи, посыпьте тертым сыром и зеленью. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 10–12 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

