09 марта 2026 в 17:57

Татарские капустные пирожки бэккены — сытная домашняя выпечка без мяса для всей семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Капустные пирожки любят все, а бэккены — особенная татарская версия, которая получается мягкой, сочной и очень ароматной. Простое тесто и нежная начинка из капусты с яйцами делают их отличным выбором для сытного завтрака или уютного семейного ужина. Этот рецепт без мяса легко повторить дома, а результат всегда радует гостей и домашних.

Ингредиенты

  • Теплая вода — 200 мл
  • Сливочное масло — 150 г
  • Мука — 450 г
  • Капуста — 600 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте воду с 100 г масла, солью и перцем, добавьте муку, замесите тесто и дайте ему отдохнуть.
  2. Мелко нашинкуйте капусту, бланшируйте 5 минут в кипящей воде, отожмите и остудите.
  3. Отварите яйца, нарежьте и смешайте с капустой, добавьте остатки масла, соль и перец.
  4. Тесто разделите на кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края, придав форму месяца.
  5. Выложите пирожки на противень, смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180 °C около 30 минут.

Мягкие, ароматные и сытные бэккены — идеальный вариант домашней выпечки, которая понравится всей семье.

Ранее сообщалось, что пироги из лаваша — спасение для занятых хозяек: готовая основа, простая заливка и любая начинка. Такой ленивый пирог готовится быстрее обычного хачапури, руки остаются чистыми, а вкус — нежный, сливочный и сытный. Идеально для завтрака, перекуса или семейного обеда.

Проверено редакцией
