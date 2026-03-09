Татарские капустные пирожки бэккены — сытная домашняя выпечка без мяса для всей семьи

Капустные пирожки любят все, а бэккены — особенная татарская версия, которая получается мягкой, сочной и очень ароматной. Простое тесто и нежная начинка из капусты с яйцами делают их отличным выбором для сытного завтрака или уютного семейного ужина. Этот рецепт без мяса легко повторить дома, а результат всегда радует гостей и домашних.

Ингредиенты

Теплая вода — 200 мл

Сливочное масло — 150 г

Мука — 450 г

Капуста — 600 г

Яйца — 4 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Смешайте воду с 100 г масла, солью и перцем, добавьте муку, замесите тесто и дайте ему отдохнуть. Мелко нашинкуйте капусту, бланшируйте 5 минут в кипящей воде, отожмите и остудите. Отварите яйца, нарежьте и смешайте с капустой, добавьте остатки масла, соль и перец. Тесто разделите на кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края, придав форму месяца. Выложите пирожки на противень, смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180 °C около 30 минут.

Мягкие, ароматные и сытные бэккены — идеальный вариант домашней выпечки, которая понравится всей семье.

