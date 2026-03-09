Воздушные яблочные слойки за 30 минут — ароматная выпечка для идеального чаепития

Нет ничего приятнее, чем теплые слойки с яблоками прямо из духовки — настроение поднимается сразу! С готовым слоеным тестом приготовить их проще простого: всего 10 минут подготовки, и вкусная ароматная выпечка почти готова. Яблоки, корица и орехи делают слойки невероятно сочными и хрустящими, а чаепитие превращается в маленький праздник.

Ингредиенты:

Слоеное тесто — 400 г

Сливочное масло — 30 г

Сахар — 25 г

Яблоки (красные) — 2 шт.

Корица — 10 г

Грецкие орехи — 40−50 г

Приготовление:

Разморозьте тесто на пергаменте, слегка присыпьте мукой и раскатайте пласт толщиной 3−4 мм. Яблоки нарежьте тонкими дольками, орехи измельчите. Смажьте тесто растопленным маслом, посыпьте сахаром, разложите яблоки и орехи. Сверните тесто в рулет, нарежьте кусочками по 3 см, выложите на противень, присыпьте корицей. Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки.

В результате получаются пышные, ароматные слойки с яблочной начинкой и легким ореховым хрустом — идеальное дополнение к любому чаепитию.

