Воздушные яблочные слойки за 30 минут — ароматная выпечка для идеального чаепития

Нет ничего приятнее, чем теплые слойки с яблоками прямо из духовки — настроение поднимается сразу! С готовым слоеным тестом приготовить их проще простого: всего 10 минут подготовки, и вкусная ароматная выпечка почти готова. Яблоки, корица и орехи делают слойки невероятно сочными и хрустящими, а чаепитие превращается в маленький праздник.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 400 г
- Сливочное масло — 30 г
- Сахар — 25 г
- Яблоки (красные) — 2 шт.
- Корица — 10 г
- Грецкие орехи — 40−50 г
Приготовление:
- Разморозьте тесто на пергаменте, слегка присыпьте мукой и раскатайте пласт толщиной 3−4 мм.
- Яблоки нарежьте тонкими дольками, орехи измельчите.
- Смажьте тесто растопленным маслом, посыпьте сахаром, разложите яблоки и орехи.
- Сверните тесто в рулет, нарежьте кусочками по 3 см, выложите на противень, присыпьте корицей.
- Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки.
В результате получаются пышные, ароматные слойки с яблочной начинкой и легким ореховым хрустом — идеальное дополнение к любому чаепитию.
