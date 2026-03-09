Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 15:57

Воздушные яблочные слойки за 30 минут — ароматная выпечка для идеального чаепития

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нет ничего приятнее, чем теплые слойки с яблоками прямо из духовки — настроение поднимается сразу! С готовым слоеным тестом приготовить их проще простого: всего 10 минут подготовки, и вкусная ароматная выпечка почти готова. Яблоки, корица и орехи делают слойки невероятно сочными и хрустящими, а чаепитие превращается в маленький праздник.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 400 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Сахар — 25 г
  • Яблоки (красные) — 2 шт.
  • Корица — 10 г
  • Грецкие орехи — 40−50 г

Приготовление:

  1. Разморозьте тесто на пергаменте, слегка присыпьте мукой и раскатайте пласт толщиной 3−4 мм.
  2. Яблоки нарежьте тонкими дольками, орехи измельчите.
  3. Смажьте тесто растопленным маслом, посыпьте сахаром, разложите яблоки и орехи.
  4. Сверните тесто в рулет, нарежьте кусочками по 3 см, выложите на противень, присыпьте корицей.
  5. Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки.

В результате получаются пышные, ароматные слойки с яблочной начинкой и легким ореховым хрустом — идеальное дополнение к любому чаепитию.

Ранее сообщалось, что скоро начнется сезон шашлыков, и у мангала снова разгорятся споры о «правильном» маринаде. Многие по привычке льют уксус, но он только сушит мясо и делает его рыхлым. На самом деле для сочного шашлыка нужно всего несколько простых ингредиентов.

Проверено редакцией
