09 марта 2026 в 09:00

Ленивые пирожки с яблоками — быстро, просто и невероятно вкусно для всей семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждая хозяйка хочет удивить семью свежей домашней выпечкой, но не тратить часы на сложное тесто. Ленивые пирожки с яблоками — идеальный вариант: всего за несколько минут вы получите мягкие, ароматные пирожки с теплой начинкой, которые сразу хочется попробовать. Эксперт портала «Lafoy» отмечает: этот рецепт станет спасением для любителей сладкого без лишней суеты.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 300 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Яблоки — 2 шт.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоки кубиками, добавьте сахар и корицу, тушите на сковороде 5 минут до мягкости.
  2. Разогрейте сковороду с маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя лепешки.
  3. Сделайте в центре углубление, положите чайную ложку яблочной начинки, накройте сверху тестом.
  4. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавайте горячими — аромат и мягкость сразу привлекают к столу всю семью.

Простота и вкус делают эти пирожки настоящей находкой для быстрых завтраков или уютного чаепития.

Проверено редакцией
