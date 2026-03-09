Ленивые пирожки с яблоками — быстро, просто и невероятно вкусно для всей семьи

Каждая хозяйка хочет удивить семью свежей домашней выпечкой, но не тратить часы на сложное тесто. Ленивые пирожки с яблоками — идеальный вариант: всего за несколько минут вы получите мягкие, ароматные пирожки с теплой начинкой, которые сразу хочется попробовать. Эксперт портала «Lafoy» отмечает: этот рецепт станет спасением для любителей сладкого без лишней суеты.

Ингредиенты

Кефир — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 300 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Яблоки — 2 шт.

Корица — 1 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление:

Нарежьте яблоки кубиками, добавьте сахар и корицу, тушите на сковороде 5 минут до мягкости. Разогрейте сковороду с маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя лепешки. Сделайте в центре углубление, положите чайную ложку яблочной начинки, накройте сверху тестом. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими — аромат и мягкость сразу привлекают к столу всю семью.

Простота и вкус делают эти пирожки настоящей находкой для быстрых завтраков или уютного чаепития.

