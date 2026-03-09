Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Пьяная блондинка» — секрет сочности и взрыв вкуса для праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы еще не выбрали салаты для праздничного застолья, обратите внимание на «Пьяную блондинку». Этот салат впечатляет не только внешне: белая «шапка» сверху сразу привлекает взгляд, а необычное сочетание яблока и чесночного соуса делает блюдо невероятно сочным и ароматным. Гости точно забудут о приличиях и будут сметать его в мгновение ока!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 1 шт.
  • Яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.
  • Морковь свежая — 1 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кунжут — горсть
  • Майонез, соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца сварите вкрутую, кунжут слегка обжарьте.
  2. Куриное филе нарежьте и обжарьте до готовности с солью и перцем.
  3. Морковь натрите на крупной терке, смешайте с чесноком и 1 ст. л. майонеза.
  4. Белки и желтки разделите, натрите отдельно. Сыр натрите на мелкой терке.
  5. Яблоко очистите и натрите на крупной терке прямо перед сборкой.
  6. Салат выкладывайте слоями: курица + майонез, сыр, морковь с чесноком, желтки + майонез, яблоко + майонез, белки. Сверху майонезная сеточка и кунжут.
  7. Дайте настояться в холодильнике минимум 3 часа.

Секрет салата — яблочный сок пропитывает курицу, а майонез с сыром создают идеальный баланс вкусов. Праздничный салат готов, и он точно станет звездой стола!

Ранее сообщалось, что когда хочется сладкого, а времени и сил на сложные рецепты нет, выручает этот простой способ. Мороженое готовится всего из двух ингредиентов и получается нежным, как крем. Справится даже ребенок, а вкус приятно удивит.

Проверено редакцией
