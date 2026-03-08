Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса

Даже без мяса можно приготовить по-настоящему сытное и ароматное блюдо. Постные беляши с картофельной начинкой получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Такое угощение отлично подойдет и для постного меню, и для обычного семейного ужина.
Ингредиенты:
- мука — 200–230 г (15–17 ст. л.)
- теплая вода — 225 мл
- сухие дрожжи — 1,5 ч. л. (5 г)
- соль — 1,5 ч. л. (7–8 г)
- сахар — 1 ст. л. (15 г)
- подсолнечное масло в тесто — 50 мл
- картофель — 500 г
- укроп — 2–4 веточки (10 г)
- зеленый лук — 20 г
- петрушка — несколько веточек (10 г)
- молотый перец — по вкусу
- подсолнечное масло для жарки — 200–250 мл
Приготовление
Сначала приготовьте тесто. В теплой воде растворите дрожжи, сахар и соль, затем постепенно подсыпайте муку и замешивайте мягкое тесто. В конце влейте растительное масло и вымесите до однородности. Накройте миску полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, чтобы тесто поднялось.
Для начинки картофель отварите в подсоленной воде и разомните в пюре, оставив немного отвара для мягкости. Добавьте измельченную зелень, соль и перец. Подошедшее тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и защипните края.
Беляши слегка приплюсните, дайте им постоять около 15 минут, затем обжарьте в хорошо разогретом масле до золотистой корочки. Подавайте горячими — они получаются ароматными, мягкими и очень вкусными.
