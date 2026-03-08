Зимняя Олимпиада — 2026
Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже без мяса можно приготовить по-настоящему сытное и ароматное блюдо. Постные беляши с картофельной начинкой получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Такое угощение отлично подойдет и для постного меню, и для обычного семейного ужина.

Ингредиенты:

  • мука — 200–230 г (15–17 ст. л.)
  • теплая вода — 225 мл
  • сухие дрожжи — 1,5 ч. л. (5 г)
  • соль — 1,5 ч. л. (7–8 г)
  • сахар — 1 ст. л. (15 г)
  • подсолнечное масло в тесто — 50 мл
  • картофель — 500 г
  • укроп — 2–4 веточки (10 г)
  • зеленый лук — 20 г
  • петрушка — несколько веточек (10 г)
  • молотый перец — по вкусу
  • подсолнечное масло для жарки — 200–250 мл

Приготовление

Сначала приготовьте тесто. В теплой воде растворите дрожжи, сахар и соль, затем постепенно подсыпайте муку и замешивайте мягкое тесто. В конце влейте растительное масло и вымесите до однородности. Накройте миску полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, чтобы тесто поднялось.

Для начинки картофель отварите в подсоленной воде и разомните в пюре, оставив немного отвара для мягкости. Добавьте измельченную зелень, соль и перец. Подошедшее тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и защипните края.

Беляши слегка приплюсните, дайте им постоять около 15 минут, затем обжарьте в хорошо разогретом масле до золотистой корочки. Подавайте горячими — они получаются ароматными, мягкими и очень вкусными.

Ранее сообщалось, что пироги из лаваша — спасение для занятых хозяек: готовая основа, простая заливка и любая начинка. Такой ленивый пирог готовится быстрее обычного хачапури, руки остаются чистыми, а вкус — нежный, сливочный и сытный. Идеально для завтрака, перекуса или семейного обеда.

Проверено редакцией
