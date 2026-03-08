Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса

Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса

Даже без мяса можно приготовить по-настоящему сытное и ароматное блюдо. Постные беляши с картофельной начинкой получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Такое угощение отлично подойдет и для постного меню, и для обычного семейного ужина.

Ингредиенты:

мука — 200–230 г (15–17 ст. л.)

теплая вода — 225 мл

сухие дрожжи — 1,5 ч. л. (5 г)

соль — 1,5 ч. л. (7–8 г)

сахар — 1 ст. л. (15 г)

подсолнечное масло в тесто — 50 мл

картофель — 500 г

укроп — 2–4 веточки (10 г)

зеленый лук — 20 г

петрушка — несколько веточек (10 г)

молотый перец — по вкусу

подсолнечное масло для жарки — 200–250 мл

Приготовление

Сначала приготовьте тесто. В теплой воде растворите дрожжи, сахар и соль, затем постепенно подсыпайте муку и замешивайте мягкое тесто. В конце влейте растительное масло и вымесите до однородности. Накройте миску полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, чтобы тесто поднялось.

Для начинки картофель отварите в подсоленной воде и разомните в пюре, оставив немного отвара для мягкости. Добавьте измельченную зелень, соль и перец. Подошедшее тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и защипните края.

Беляши слегка приплюсните, дайте им постоять около 15 минут, затем обжарьте в хорошо разогретом масле до золотистой корочки. Подавайте горячими — они получаются ароматными, мягкими и очень вкусными.

Ранее сообщалось, что пироги из лаваша — спасение для занятых хозяек: готовая основа, простая заливка и любая начинка. Такой ленивый пирог готовится быстрее обычного хачапури, руки остаются чистыми, а вкус — нежный, сливочный и сытный. Идеально для завтрака, перекуса или семейного обеда.