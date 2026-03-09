Салат «Толстушка» на праздники — кремовая нежность с пикантной ноткой для праздничного стола

Салат «Толстушка» поражает своей мягкостью и кремовой текстурой: вареный картофель с плавленым сыром создают идеальную основу, а маринованные огурчики добавляют легкую пикантность. Этот салат точно станет любимцем гостей — его сметают первым, оставляя тарелки чистыми.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 средних
- Яйца — 5 шт.
- Маринованные огурцы — 4 шт.
- Плавленый сливочный сырок — 2 шт. (по 75 г)
- Лук — 1 средняя головка
- Майонез — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Картофель и яйца отварите заранее, остудите.
- Нарежьте картофель, яйца, огурцы и лук кубиками, сыр натрите на крупной терке.
- Сложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
- Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30−60 минут.
- Для усиления вкуса добавьте сухарики, обжаренный бекон или зубчик чеснока в майонез — получится еще интереснее.
Простой, быстрый и невероятно вкусный салат «Толстушка» станет украшением праздничного стола и порадует всех гостей.
Ранее сообщалось, что салат «Сердцеедка» выручает всегда: минимум продуктов, простая технология и насыщенный вкус. Сочный, ароматный и сытный, он легко станет главным блюдом праздничного стола.