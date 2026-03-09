Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:00

Салат «Толстушка» на праздники — кремовая нежность с пикантной ноткой для праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Толстушка» поражает своей мягкостью и кремовой текстурой: вареный картофель с плавленым сыром создают идеальную основу, а маринованные огурчики добавляют легкую пикантность. Этот салат точно станет любимцем гостей — его сметают первым, оставляя тарелки чистыми.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 средних
  • Яйца — 5 шт.
  • Маринованные огурцы — 4 шт.
  • Плавленый сливочный сырок — 2 шт. (по 75 г)
  • Лук — 1 средняя головка
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель и яйца отварите заранее, остудите.
  2. Нарежьте картофель, яйца, огурцы и лук кубиками, сыр натрите на крупной терке.
  3. Сложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
  4. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30−60 минут.
  5. Для усиления вкуса добавьте сухарики, обжаренный бекон или зубчик чеснока в майонез — получится еще интереснее.

Простой, быстрый и невероятно вкусный салат «Толстушка» станет украшением праздничного стола и порадует всех гостей.

Ранее сообщалось, что салат «Сердцеедка» выручает всегда: минимум продуктов, простая технология и насыщенный вкус. Сочный, ароматный и сытный, он легко станет главным блюдом праздничного стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивые пирожки с яблоками — быстро, просто и невероятно вкусно для всей семьи
Общество
Ленивые пирожки с яблоками — быстро, просто и невероятно вкусно для всей семьи
Салат «Пьяная блондинка» — секрет сочности и взрыв вкуса для праздничного стола
Общество
Салат «Пьяная блондинка» — секрет сочности и взрыв вкуса для праздничного стола
Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса
Общество
Постные беляши с картошкой и зеленью: румяные, пышные и удивительно сытные без мяса
Хрустящие пирожки из лаваша за считаные минуты: сытная начинка из курицы и сыра без теста
Общество
Хрустящие пирожки из лаваша за считаные минуты: сытная начинка из курицы и сыра без теста
Беру корки от апельсинов, сахар и воду — через час на столе янтарное чудо к чаю. Слаще и полезнее любых конфет
Общество
Беру корки от апельсинов, сахар и воду — через час на столе янтарное чудо к чаю. Слаще и полезнее любых конфет
рецепты
еда
блюда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.