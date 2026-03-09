Салат «Толстушка» на праздники — кремовая нежность с пикантной ноткой для праздничного стола

Салат «Толстушка» поражает своей мягкостью и кремовой текстурой: вареный картофель с плавленым сыром создают идеальную основу, а маринованные огурчики добавляют легкую пикантность. Этот салат точно станет любимцем гостей — его сметают первым, оставляя тарелки чистыми.

Ингредиенты:

Картофель — 4 средних

Яйца — 5 шт.

Маринованные огурцы — 4 шт.

Плавленый сливочный сырок — 2 шт. (по 75 г)

Лук — 1 средняя головка

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Картофель и яйца отварите заранее, остудите. Нарежьте картофель, яйца, огурцы и лук кубиками, сыр натрите на крупной терке. Сложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30−60 минут. Для усиления вкуса добавьте сухарики, обжаренный бекон или зубчик чеснока в майонез — получится еще интереснее.

Простой, быстрый и невероятно вкусный салат «Толстушка» станет украшением праздничного стола и порадует всех гостей.

