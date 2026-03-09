Беру корки от апельсинов, сахар и воду — через час на столе янтарное чудо к чаю. Слаще и полезнее любых конфет

Беру апельсиновые корки, сахар и воду и готовлю ароматные цукаты, которые в сто раз вкуснее и полезнее магазинных конфет. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или как натуральная сладость к чаю. Его необычность в том, что из того, что обычно отправляется в мусор, получается янтарное чудо с насыщенным цитрусовым ароматом и приятной жевательной текстурой. Получается обалденная вкуснятина: прозрачные, покрытые тонкой сахарной корочкой дольки, которые тают во рту, оставляя яркое апельсиновое послевкусие. Никаких красителей и консервантов — только натуральный вкус и польза.

Для приготовления вам понадобится: корки от 3-4 крупных апельсинов, 1 стакан сахара, 1 стакан воды, дополнительно сахар для обсыпки. Апельсиновые корки нарежьте тонкими полосками, залейте холодной водой и доведите до кипения. Слейте воду, повторите процедуру 2-3 раза, чтобы ушла горечь. Сварите сироп из сахара и воды, заложите корки и варите на медленном огне 40–50 минут, пока они не станут прозрачными. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь сиропу, обваляйте в сахаре и разложите для просушки на пергаменте на 2–3 часа. Храните в закрытой банке.

