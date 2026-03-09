Зимняя Олимпиада — 2026
В пост спасают эти конвертики из лаваша с картошкой и вялеными томатами — пальчики оближешь, разлетаются как горячие пирожки

Фото: D-NEWS.ru
Беру тонкий лаваш, картофельное пюре и вяленые томаты — и готовлю румяные, хрустящие конвертики прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного завтрака или перекуса. Его необычность в том, что нежнейшее картофельное пюре с луком, укропом и вялеными томатами превращает обычный лаваш в ароматное лакомство, от которого невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, хрустящая корочка снаружи и мягкая, сочная, слегка сладковатая начинка внутри, пропитанная маслом вяленых томатов. Конвертики такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Их можно подавать с овощами, салатом или томатным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 5 картофелин, 1 луковица, пучок укропа, 4 вяленых томата, оливковое масло, соль, 3 листа тонкого лаваша.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Картофель отварите в подсоленной воде и разомните в пюре, оставив немного жидкости. Добавьте масло от вяленых томатов, измельченные томаты, укроп и жареный лук, перемешайте, остудите. Лаваш нарежьте на части, выложите начинку в центр, сформируйте конвертики. Слегка смочите водой и обжарьте на оливковом масле с обеих сторон до румяной хрустящей корочки.

