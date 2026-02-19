Зимняя Олимпиада — 2026
Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных конвертиков с яблоком — нежнее и воздушнее

Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных конвертиков с яблоком — они получаются нежнее и воздушнее любых пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития. Их необычность в том, что мягкое творожное тесто без дрожжей оборачивает сочную яблочную начинку с корицей, а во время выпечки сахар карамелизуется, создавая аппетитную хрустящую корочку. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные конвертики с нежной, тающей во рту творожной основой и ароматной начинкой, которая так и просится на язык. Ванильный запах разносится по всему дому, собирая семью за столом ещё до того, как выпечка успеет остыть.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 200 г муки, яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. Для начинки: 2-3 кисло-сладких яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте соль, ванилин и муку, замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты, выложите начинку и защипните края конвертиком. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

