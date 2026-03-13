Без панировочных сухарей готовлю куриные отбивные с хрустящей корочкой: грудка — неузнаваемая

Без панировочных сухарей готовлю отбивные с хрустящей корочкой. В этом рецепте курица покрывается тертым картофелем с яйцом, который при жарке превращается в аппетитную, румяную и хрустящую шубку.

Грудка становится неузнаваемой! Мясо внутри остается нежным и сочным, а картофельная корочка добавляет сытность и новый уровень вкуса.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 2–3 картофелины, 2 яйца, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль, слегка отбейте, посолите и поперчите. Картофель натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. В миске смешайте тертый картофель с яйцами, солью, перцем и паприкой до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните каждую отбивную в картофельную смесь, чтобы она полностью покрылась. Выложите на сковороду и жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки и полной готовности курицы. Подавайте горячими.

