На лук кладу отбивные, сверху картошку и сыр: свинина в духовке — получается ужин, который просят повторять

Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то сытного и домашнего без сложной готовки. Отбивные запекаются сразу с начинкой: снизу сладковатый лук, сверху помидоры, картофель и румяная сырная корочка. В итоге мясо получается сочным, а гарнир уже готов вместе с ним.

Ингредиенты: свинина — 3 отбивные, лук — 1 шт., картофель вареный — 2 шт., помидор — 1 шт., сыр — 100 г, сметана или майонез — 4 ст. л., горчица — 2 ч. л., чеснок — 2 зубчика, соль, перец и специи — по вкусу.

Мясо хорошо отбиваю, солю, перчу и оставляю на несколько минут со специями.

На противень выкладываю кольца лука, сверху — отбивные. Смазываю их горчицей, добавляю кружочки помидора и немного чеснока.

Сверху распределяю тертый вареный картофель и смазываю сметаной или майонезом.

Запекаю около 40 минут при 180 градусах. За несколько минут до готовности посыпаю сыром и возвращаю в духовку, чтобы появилась румяная корочка.

Ольга Шмырева
