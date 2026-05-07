Картофельный салат — это находка: некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки

Этот салат у меня давно заменил тяжелые майонезные варианты. Все максимально просто и доступно, но вкус получается очень «собранным»: запеченная картошка дает легкую сладость и аромат, свежий огурец добавляет хруст, зелень — свежесть, а легкая заправка с чесноком делает салат ярче и интереснее.

Особенно нравится, что после него нет тяжести, но при этом насыщает он отлично. Часто готовлю такой салат и на ужин, и просто как самостоятельный перекус — продукты самые обычные, а получается очень вкусно.

Ингредиенты: картофель — 5–6 шт., яйца — 2–3 шт., свежий огурец — 2 шт., зеленый лук — небольшой пучок, укроп — 1/2 пучка, чеснок — 1 зубчик.

Для заправки: греческий йогурт — 3–4 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Картофель хорошо мою, нарезаю крупными кусочками и запекаю до румяности примерно 30–35 минут при 190 градусах. Именно запеченный картофель делает вкус салата намного интереснее обычного вареного.

Яйца отвариваю и режу крупными кусочками. Огурцы нарезаю полукружьями или кубиком, зелень мелко рублю.

Для заправки смешиваю греческий йогурт, горчицу, лимонный сок и чеснок. Соус получается легким, свежим и совсем не тяжелым.

Теплый картофель соединяю с яйцами, огурцами и зеленью, добавляю заправку и аккуратно перемешиваю.

