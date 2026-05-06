Когда не хочу суп на долгом бульоне: банка фасоли и бекон — шикарный суп за 15 минут

Этот суп выручает постоянно, когда хочется чего-то горячего и сытного, но без многочасовой варки бульона. Все максимально просто: немного бекона, овощи, банка фасоли — и через короткое время на столе уже ароматный густой суп с копченой ноткой.

Бекон здесь делает весь вкус: дает насыщенность и аромат, будто суп варился намного дольше. А фасоль добавляет густоту и делает блюдо действительно сытным.

Ингредиенты: бекон — 120–150 г, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., консервированная фасоль — банка, чеснок — 2 зубчика, зелень — небольшой пучок, вода — 1,5–1,7 л, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Бекон нарезаю небольшими кусочками и обжариваю в кастрюле до золотистости. Добавляю мелко нарезанный лук и натертую морковь, готовлю все вместе до мягкости и легкой поджарки.

Затем вливаю горячую воду и добавляю картофель, нарезанный кубиками. Варю до мягкости картошки.

В конце отправляю в суп консервированную фасоль вместе с частью жидкости из банки — так вкус получается насыщеннее. Добавляю измельченный чеснок, зелень, соль и перец.

