13 мая 2026 в 16:01

Весной и летом делаю суп без варки бульона: вкуснота с ветчиной и беконом — просто не оторваться

Этот сливочный суп с ветчиной и беконом готовлю постоянно, когда жарко и не хочется долго варить бульон, а хочется чего-то уютного и по-настоящему вкусного. Получается густой, ароматный и очень насыщенный — с нежным плавленым сыром, мягким картофелем и аппетитными кусочками бекона.

Особенно люблю этот рецепт весной и летом: не нужно отдельно варить мясо или кости, а вкус при этом получается, словно суп томился полдня.

Ингредиенты: бекон — 100 г, репчатый лук — 120 г, морковь — 150 г, сельдерей — 2 стебля, картофель — 250 г, чеснок — 4 зубчика, мука — 3 ст. л., сливки — 1 стакан, вода — 1,5–2 л, сливочное масло — 50 г, плавленый сыр — 200 г, ветчина — 200 г, тимьян — 5 веточек, кайенский перец — 0,5 ч. л., черный перец и соль — по вкусу, петрушка — для подачи.

Все овощи заранее нарезают: картофель — кубиками, лук, морковь и сельдерей — мелко, чеснок рубят ножом. Бекон крупно нарезают и обжаривают в кастрюле до хрустящего состояния, чтобы он отдал жир и аромат. Затем перекладывают на тарелку.

В кастрюлю добавляют сливочное масло, выкладывают лук и слегка пассеруют. Затем отправляют морковь и сельдерей, а через несколько минут — чеснок. После этого всыпают муку и быстро перемешивают, чтобы она равномерно распределилась по овощам.

Постепенно вливают сливки, добавляют листочки тимьяна и воду. Когда суп закипит, кладут картофель, убавляют огонь и варят до мягкости. Затем добавляют нарезанную ветчину и плавленый сыр, помешивая до полного растворения.

Перед подачей суп посыпают кусочками хрустящего бекона и свежей петрушкой.

Окрошку больше не делаю. Вместо нее индийский суп райта — огурец, редька, зелень, и зову семью за стол
Ольга Шмырева
