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05 июня 2026 в 12:07

Что, если соединить свекольник с ухой? Ответ — невероятно вкусный суп

Фото: D-NEWS.ru
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Рыба в свекольнике? Звучит странно, пока не попробуешь. Этот суп настолько освежает, что ты забудешь о традиционных вариантах.

Ингредиенты

Филе белой рыбы — 400 г, свекла — 2 шт., картофель — 2 шт., сладкий перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп — 1 пучок, зеленый лук — 1 пучок, лимонный сок — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., лавровый лист — 1 шт., вода — 1 л.

Как готовлю

Сначала варю бульон: заливаю рыбу водой, добавляю соль и лавровый лист, варю всего 3 минуты после закипания. Рыбу вынимаю, бульон оставляю.

Свеклу и картофель режу тонкой соломкой, перец — тоже. Тем временем тушу свеклу с лимонным соком на рыбном бульоне 15 минут, потом добавляю обжаренный перец.

Вливаю весь бульон, кидаю картофель и варю до готовности. В конце возвращаю рыбу, добавляю свежую зелень и чеснок, прогреваю пару минут — и даю настояться. Идеальный холодный суп готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Был уверен, что рыба в холодном супе — это гастрономическое извращение. Но этот свекольник меня переубедил. Филе белой рыбы оказалось настолько нежным, что буквально таяло на языке, а свекла дала тот самый насыщенный цвет и сладость. Главный совет: дайте супу настояться в холодильнике хотя бы час — вкусы смешаются, и это будет бомба.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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