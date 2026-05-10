Не ожидал, что простая яичная лапша может быть настолько вкусной. Секрет в том, что ее не нужно варить!

Хочется чего-то сытного, но нет времени на долгую готовку? Этот рецепт для вас. Минимум продуктов, максимум вкуса и всего четверть часа активной работы. Телятина остается сочной, перец — хрустящим, а лапша — нежной.

Что понадобится

Яичная лапша — 200 г, телятина — 300 г, сладкий перец — 2 шт., лук-порей (белая часть) — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 3 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., кунжутное масло — 1 ч. л.

Как готовлю

Заливаю яичную лапшу холодной водой и оставляю на 10 минут, затем откидываю на дуршлаг. Чеснок мелко рублю, телятину нарезаю длинными тонкими полосками, перец и белую часть лука-порея — длинной соломкой.

Сильно разогреваю вок с растительным маслом, выкладываю чеснок и обжариваю 30 секунд до появления яркого аромата, не давая сгореть. Вливаю соевый соус, даю ему закипеть и смешиваю с маслом.

Добавляю телятину и обжариваю на сильном огне, постоянно помешивая, 3 минуты — мясо должно схватиться снаружи, оставаясь сочным внутри. Затем кладу перец и готовлю, помешивая, еще 2 минуты, чтобы он остался хрустящим.

Добавляю подготовленную лапшу и лук-порей, прогреваю все вместе 1 минуту. Сразу подаю, сбрызнув кунжутным маслом для азиатского акцента.