Когда борщ и лапша приелись: польский помидорный суп с рисом — необычный рецепт со сметаной

Этот польский суп для меня стал настоящим спасением, когда обычные борщи и куриная лапша уже надоели. Он получается одновременно домашним, уютным и совсем не банальным. Насыщенный томатный вкус, нежная сметанная основа и мягкий рис делают суп очень сытным, но при этом легким и свежим.

Аромат во время приготовления стоит такой, что домашние начинают заглядывать на кухню задолго до ужина. Томаты дают приятную кислинку, корни сельдерея и петрушки делают бульон насыщеннее, а сметана превращает обычный томатный суп в нежное сливочное блюдо.

Ингредиенты: мясной бульон — 2,5 л, томаты — 700 г, рис — 4 ст. л., морковь — 2 шт., лук — 2 шт., сливочное масло — 2 ст. л., сметана — 300 г, корень петрушки — 1 шт., корень сельдерея — 1 шт., соль и перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Приготовление: лук, морковь, корень сельдерея и корень петрушки мелко нарезаю и слегка обжариваю на сливочном масле до мягкости и появления аромата.

Томаты очищаю от кожицы, измельчаю блендером или натираю на терке, затем добавляю к овощам и тушу несколько минут. Вливаю горячий мясной бульон и довожу до кипения.

Добавляю промытый рис и варю суп до его мягкости. В самом конце кладу сметану, хорошо размешиваю, чтобы суп стал нежным и слегка кремовым. По вкусу добавляю соль и перец.

Подаю польский помидорный суп горячим, обязательно с зеленью.

