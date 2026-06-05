Беру лаваш, куриную грудку и сыр — готовлю хрустящие треугольнички с сочной начинкой: вкуснее надоевших пирожков

Когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой возни на кухне, готовлю эти румяные треугольнички из лаваша. Снаружи они получаются хрустящими и золотистыми, а внутри — нежная куриная начинка с сыром, чесноком и свежей зеленью.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 300 г, сыр твердый — 150 г, укроп — 1 пучок, чеснок — 2 зубчика, майонез — 2 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., копченая паприка — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., лаваш тонкий — 2–3 листа, яйца — 2 шт., растительное масло — 30 мл.

Куриное филе отварите до готовности и остудите. Разберите мясо на волокна, добавьте натертый сыр, измельченный укроп, чеснок, майонез, кетчуп, паприку и соль. Перемешайте начинку. Лаваш нарежьте полосками, выложите на край немного начинки и сверните треугольником. Края смажьте яйцом. Затем окуните заготовки во взбитое яйцо и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с двух сторон.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовила такие треугольнички уже не раз. Больше всего нравится сочетание хрустящего лаваша и расплавленного сыра внутри. Иногда добавляю немного зеленого лука или любимые специи — каждый раз получается по-новому вкусно.