27 мая 2026 в 13:07

Сливочный суп с пельменями — звучит как ересь. На вкус — настоящее открытие

Обычный суп с пельменями — это скучно. Добавь сливки, сыр и свежий шпинат — и ты получишь блюдо, которое хочется повторить.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 1 ст. л., томаты в собственном соку — 200 г, итальянские травы — 1 ч. л., вода или бульон — 800 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу, пельмени — 300 г, сливки 20% — 150 мл, шпинат свежий — 100 г, пармезан — 50 г.

Как готовлю

Сначала рублю лук с чесноком и пассерую их на оливковом масле до прозрачности — минут 5. Добавляю томаты и итальянские травы, тушу еще пару минут, помешивая. Вливаю кипяток, солю, перчу и довожу до кипения. Бросаю пельмени, варю почти до готовности. Самое сложное — за 2 минуты до конца аккуратно влить сливки и закинуть шпинат, не давая супу закипеть. Готовлю на умеренном огне пару минут, снимаю и разливаю по тарелкам. Сверху — горка тертого пармезана.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, заливал пельмени бульоном со шпинатом и думал: «Ну, бред». А когда попробовал — офигел. Сливочная текстура, шпинат не разварился в кашу, а пельмени остались сочными.

Главный совет: не держите шпинат на огне больше минуты, иначе потеряете и цвет, и вкус. Я теперь варю этот суп, когда хочу чего-то сытного, но не тяжелого.

Проверено редакцией
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
