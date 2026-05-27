27 мая 2026 в 20:15

Сладкая молодая маринованная капуста быстрого приготовления: оставляем на ночь — утром едим

Маринованная капуста — это идеальная закуска для тех, кто не хочет ждать неделями традиционной квашенки. Молодая капуста нежная и сочная, она не требует долгого брожения, достаточно поставить ее на ночь в холодильник.

Для приготовления понадобится: 1 молодой кочан капусты (1–1,2 кг), 2 болгарских перца, 1 морковь, 3 зубчика чеснока. Для маринада: 1 л воды, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса (9%), 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Перец нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке, чеснок нарежьте пластинками. Смешайте все овощи в большой миске. В кастрюле смешайте воду, масло, уксус, сахар и соль, доведите до кипения. Залейте овощи горячим маринадом, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов (или на ночь). Затем уберите в холодильник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела замариновать капусту по этому рецепту. Она получилась ароматной, хрустящей, не кислой, а пряно-сладкой с легкой остринкой. Все овощи перед заливкой лучше помять руками, чтобы выделился сок. Так они лучше впитают рассол.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
