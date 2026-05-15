Вместо панировочных сухарей натираю мясо чесноком и жарю в яичном кляре: ароматные отбивные

Свиные отбивные в яичном кляре — это сочное, нежное мясо в хрустящей золотистой корочке. Вместо панировочных сухарей кляр делает отбивные особенно мягкими внутри и румяными снаружи, а чеснок и специи придают аромат.

Для приготовления понадобится: 600 г свиной вырезки (шейки), 2 яйца, 2 ст. л. крахмала, 1 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: свинину нарежьте на стейки толщиной 1,5–2 см, отбейте с двух сторон. Натрите солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Чеснок выдавите через пресс, натрите мясо. Для кляра взбейте яйца с крахмалом, майонезом и щепоткой соли.

Разогрейте сковороду с маслом. Каждую отбивную обмакните в кляр и выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать рецепт отбивных и заметила, что, даже не оставляя мясо промариноваться в чесноке, оно приобретает характерный вкус и аромат.

