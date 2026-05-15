15 мая 2026 в 18:34

ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инфраструктурный объект поврежден в Белгороде из-за атаки ВСУ, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Кроме того, оборудование коммерческого предприятия и автомобили получили повреждения, пострадавших нет.

В Белгороде от атак двух БПЛА повреждены инфраструктурный объект и оборудование на территории коммерческого объекта, — говорится в сообщении.

В оперштабе рассказали, что в Белгородском округе атаки произошли в населенных пунктах Дубовое и Малиновка. Кроме того, ВСУ нанесли удары по Шебекино, Грайворону и трассе Крапивное — Чураево.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в ночь на 15 мая регион подвергся массированному налету — со стороны ВСУ по Рязани было выпущено 99 беспилотников. В результате атаки несколько многоквартирных домов получили повреждения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ на подлете к столице. По его словам, на место падения обломков дронов прибыли оперативные службы.

